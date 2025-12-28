Napoli, Manna: “Limitazioni sul mercato? Un grandissimo paradosso. Lucca? Deve farsi trovare pronto

Prima della partita contro la Cremonese, il DS del Napoli Giovanni Manna ha parlato a DAZN: ecco le sue parole

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e affronta la Cremonese in trasferta.

Prima della partita, Manna ha parlato a DAZN, cominciando da un bilancio sulla stagione: “È stato un anno importante. Abbiamo vinto uno Scudetto inaspettato e una Supercoppa. Dobbiamo essere tutti concentrati perché le vittorie durano poco”

Il DS del Napoli azzurro ha continuato soffermandosi sulla Cremonese: “Queste non sono mai partite veramente facili. Si possono perdere punti contro chiunque e loro stanno facendo veramente bene. Lo scorso anno in trasferta facemmo benissimo, in questa stagione le cose stanno andando diversamente“.

Napoli, le parole di Manna

Il dirigente azzurro ha proseguito così: “Il cambio modulo è stata una necessità. Il mister è stato bravo a cucire un abito su misura a questa nuova squadra. Quando torneranno Anguissa e Gilmour vedremo cosa vorrà fare Conte“.

Manna ha anche parlato di Lang e Lucca:”I calciatori devono dimostrare sul campo e devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Abbiamo già parlato tante volte di Lorenzo. Lo abbiamo cercato e voluto. Bisogna poter dare di più e lo spazio è anche limitato perché abbiamo un centravanti che si è integrato perfettamente. Lucca deve farsi trovare pronto poi vediamo cosa succederà a gennaio, noi non escludiamo nulla“.

Ha concluso soffermandosi sulle limitazioni per il prossimo calciomercato: “Per me è un grandissimo paradosso. Siamo una delle società se non la società più sana con liquidità e patrimonio netto positivo e avere il mercato bloccato, non potendo acquistare senza prima fare uscite per me è un enorme paradosso. Abbiamo cercato di uniformare la nostra regola a quella della UEFA ma la UEFA. ti permette di fare dei correttivi e dopo un anno ricontrolla. Qui immediatamente c’è stato un blocco che per me è stato scorretto“.