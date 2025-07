Cremonese avanti per Floriani Mussolini e Cacace: la situazione

La Cremonese è avanti per Romano Floriani Mussolini della Lazio e Liberato Cacace dell’Empoli: la situazione

La dirigenza grigiorossa è al lavoro per costruire una rosa il più possibile competitiva per la prossima Serie A.

Il club è infatti avanti e procede per portare in squadra Romano Floriani Mussolini, giovane terzino classe 2003 di proprietà della Lazio. Ma non è il solo.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, un nome su cui la Cremonese stava premendo tanto era quello di Liberato Cacace dell’Empoli. E la trattativa per il calciatore neozelandese procede anche qui per il verso giusto.

La Cremonese è alla ricerca di nuovi innesti per raggiungere l’obiettivo salvezza. Per questo motivo, è una delle squadre più attive sul mercato di questo periodo.

Cremonese, il punto mercato in entrata

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, la Cremonese è al lavoro per costruire e dare a Davide Nicola una rosa il più possibile competitiva. A partire dalla porta, dove piacciono due nomi in particolare ed entrambi veterani del nostro campionato: Pietro Terracciano della Fiorentina e Marco Sportiello, 33enne di proprietà del Milan.

In attacco invece il nome più caldo al momento è quello di Antonio Sanabria di proprietà del Torino. Resta attualmente l’obiettivo numero uno da portare a Cremona.