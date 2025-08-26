Cremonese, Moumbagna è atterrato a Linate | FOTO e VIDEO
Faris Moumbagna è atterrato a Linate per cominciare la sua nuova avventura come attaccante della Cremonese.
Si è trovato l’accordo per 300mila euro di prestito e 7 milioni di opzione di acquisto.
“Pronto per cominciare, sono molto felice di tornare in campo e divertirmi“, ha esordito dopo l’arrivo a Milano.
Ha continuato: “Ho scelto la Cremonese per la fiducia che mi hanno dato, credo sia la migliore squadra per me per tornare a giocare e ripartire. Alla Cremonese spero di portare tanti gol e aiutare la squadra. Forza Cremonese”.