Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali

Le scelte di Nicola e Allegri per Cremonese-Milan

Manca solo una settimana al derby contro l’Inter, ma prima il Milan deve passare dallo Zini di Cremona, dove l’obiettivo è tornare a vincere.

I rossoneri hanno perso l’ultima partita in casa contro il Parma e avevano pareggiato in quella prima contro il Como. Lo scudetto al momento è lontano 13 punti, ma la squadra di Allegri deve soprattutto guardarsi dietro ed evitare che torni in bilico un piazzamento in zona Champions.

Dall’altra parte, la Cremonese non vince dal 7 dicembre e si trova a pari punti col Lecce terzultimo, quindi in zona sempre più pericolosa. Inutile dire che anche i grigiorossi vorranno fare punti a tutti i costi.

Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre.

Le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Luperto, Bianchetti; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola

A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani Mussolini, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. Allenatore: Allegri

A disposizione: in aggiornamento

Dove vedere Cremonese-Milan in tv e streaming

La partita tra Cremonese e Milan valida per la ventisettesima giornata di Serie A, si giocherà oggi, domenica 1° marzo, con calcio d’inizio alle 12:30.

Sarà possibile vederla in diretta esclusiva su DAZN, oltre che sul canale 214 di Sky per tutti gli abbonati all’offerta “Zona DAZN“.