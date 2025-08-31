La Cremonese spinge forte per Mikayil Faye: i dettagli
La Cremonese continua a muoversi sul mercato: si spinge per Mikayil Faye per la difesa
Non solo il sogno di Jamie Vardy, che sta per diventare realtà al termine di una trattativa raccontata minuto per minuto, e la trattativaper Sarmiento dal Brighton.
La dirigenza grigiorossa continua a muoversi sul mercato e spinge forte per Mikayil Faye, difensore centrale senegalese del Rennes, anche ex Barcellona.
Un nome svelato in anteprima nella mattinata di oggi, domenica 31 agosto. Cornelius, invece, altro nome accostato alla Cremonese, sembra non essere in uscita dal Marsiglia per il momento.
Operazione in prestito con dirizzo di riscatto, pe rum totale di circa 10 milioni tra prestito e opzione.