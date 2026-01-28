Cremonese, si attende l’ok del Napoli per Marianucci
La Cremonese spera di ricevere l’ok dal Napoli per l’arrivo di Luca Marianucci dopo la sfida tra gli azzurri e il Chelsea
La Cremonese di Davide Nicola continua a lavorare per rinforzarsi e riuscire a conquistare l’obiettivo salvezza.
Dopo l’arrivo di Djuric per l’attacco, i grigiorossi continuano nella trattativa con il Napoli per Luca Marianucci.
Il club lombardo spera di ricevere l’ok dagli azzurri dopo la partita di Champions League tra la squadra di Antonio Conte e il Chelsea, in programma alle 21:00 al Maradona.