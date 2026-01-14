La Cremonese ha bloccato Marianucci: accordo raggiunto per il prestito secco
La Cremonese ha bloccato Luca Marianucci. È stato infatti raggiunto un accordo per il trasferimento del difensore in prestito secco.
Si attende ora il via libera del Napoli per quando farlo partire verso Cremona. Davide Nicola spera di averlo a disposizione il prima possibile per iniziare a lavorare insieme a lui.
Nel campionato di Serie A in corso, il classe 2004 ha preso parte a 2 partite, di cui 1 da titolare.