Il viaggio alla scoperta dei tifosi fa tappa a Cremona con Tom, giovane ragazzo di Leicester che si è innamorato della Cremonese grazie a Vardy… e non solo

Nella storia del calcio ci sono stati giocatori capaci di cambiare le sorti di un intero club e le vite di alcuni tifosi. Non solo con le loro gesta in campo, ma anche per l’immaginario comune creato al di fuori. Un esempio contemporaneo riguarda Jamie Vardy, il working class hero del calcio inglese che ha stravolto le vite dei sostenitori del Leicester. Attaccante che – lasciata l’Inghilterra nell’estate del 2025 – l’Italia ha avuto l’onore di accogliere nel proprio campionato. Precisamente, nella terra dei violini: Cremona.

E l’effetto portato da “StradiVardy” alla Cremonese è stato immediato, dalla crescita social al turismo. Un impatto che va ben oltre il mercato locale, che ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli appassionati da tutto il mondo. Tra questi Tom, neo tifoso dei grigiorossi arrivato direttamente da Leicester, protagonista della nostra rubrica “Il Dodicesimo – Storie di Tifo”.

Lo sappiamo, dall’arrivo del centravanti inglese di storie simili se ne sono sentite tante. Ma il ragazzo di cui state leggendo non ha solo scoperto la Cremonese per seguire il suo idolo, se n’è innamorato.

Dalla gente alla città, passando per lo stadio Zini e ovviamente per il club. Tutto grazie a Vardy, è vero, ma c’è di più. Il nostro punto di partenza è ben più lontano: è il 2016, precisamente nelle zone del King Power Stadium e dei pub circostanti. In sottofondo cori inglesi e italiani si fondono come mai prima d’ora all’insegna del colore blu delle divise dei foxes.

Tom, il tifoso della Cremonese direttamente da Leicester

È il 7 maggio del 2016 e il Leicester gioca contro l’Everton dopo aver già aritmeticamente vinto la prima Premier League della sua storia. “Sono andato allo stadio con la mia famiglia. L’unica rimasta fuori è stata mia madre, senza biglietto. È restata a guardare la partita in un pub pieno di italiani, arrivati in Inghilterra per l’occasione e per Ranieri ovviamente. L’abbiamo ritrovata con il tricolore stampato sulla guancia a cantare cori italiani”, ci racconta Tom. Lì il destino ha iniziato a tracciare il suo percorso. In quel momento, è nata la magia.

“Io e mio papà siamo sempre stati fan del Leicester. Abbiamo preso l’abbonamento per tre anni, abbiamo assistito al ‘Great Escape’ (la salvezza arrivata nella stagione 2014-2015 in Premier League con sette vittorie nelle ultime nove gare, n.d.r.), alle vittorie della Premier e dell’Fa Cup nella stagione 2021-2022. Oltre che al miglior Vardy, capace di segnare per undici partite di fila. Parliamo di qualcosa di surreale, che mi ha cambiato la vita. Oggi va male, ma non ci interessa: noi abbiamo vinto il calcio”. Da qui nasce una richiesta, quella di voler guardare dal vivo il proprio idolo un’ultima volta. Prima il biglietto aereo, poi quello per la partita contro l’Inter. E dopo pochi minuti, Tom si è già innamorato.

L’amore per i grigiorossi

“Cremona è incredibile. Mi piacciono il Duomo, la gente, l’atmosfera e l’aperitivo. Oltre alla Cremonese, ovviamente. Non ho idea del perché Vardy sia venuto qui, ma forse è proprio la città il motivo”. Così Tom è arrivato in Italia per assistere alla gara dei grigiorossi contro i nerazzurri: “Abbiamo assistito all’arrivo dei pullman e ho anche visto dal vivo Vardy, che emozione!”, ci spiega. Entusiasmo manifestato anche verso lo stadio Zini e i suoi tifosi: “In Italia avete strutture che hanno un fascino antico, da noi ormai sono tutte uguali e moderne, senza personalità. Il sostegno del tifo mi ha fatto venire la pelle d’oca”.

Un viaggio e un amore che non sarebbero mai nati senza Vardy e la connessione con il Leicester. Ma che ora, proseguiranno anche con l’eventuale assenza futura dell’inglese: “Questo è il calcio, non puoi sempre spiegare il come o il perché. Prima non seguivo nessuna squadra in Italia, mentre ora finché morirò sarò tifoso della Cremonese”.

Date queste premesse, l’apice sarebbe un’amichevole tra Leicester e Cremonese: “Sarebbe incredibile, spero che un giorno possa accadere. Ma a Cremona che è bellissima, non da noi. Una volta saremmo stati favoriti, ora è il contrario. Mi piacerebbe essere invitato dal club: se dovesse accadere mi tatuerei senza dubbio Vardy o anche lo stemma della Cremonese!”. Amore, passione e incontri inaspettati: tutto questo è “storie di tifo”.