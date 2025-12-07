Cremonese-Lecce, rigore per i grigiorossi dopo revisione VAR
Al 52′ l’arbitro Mucera viene richiamato dal VAR e decide di assegnare calcio di rigore ai grigiorossi, poi trasformato da Bonazzoli
Episodio molto importante al 52′ della gara tra la Cremonese e il Lecce. Al 52′ Vandeputte cade in area di rigore dopo un contatto con Ramadani sulla linea.
L’arbitro Mucera viene richiamato per andare a rivedere l’episodio. Tornato in campo annuncia la decisione del calcio di rigore.
Sul dischetto è andato Federico Bonazzoli che ha portato in vantaggio gli uomini di Nicola