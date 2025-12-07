Cremonese-Lecce, le formazioni ufficiali

Le scelte di Davide Nicola e di Eusebio Di Francesco per la gara tra Cremonese e Lecce in programma domenica alle 12:30

Punti importanti per la lotta salvezza quelli in palio tra la Cremonese e il Lecce nella gara delle 12:30 di oggi, domenica 7 gennaio.

I grigiorossi arrivano alla gara dopo la vittoria al Dall’Ara per 3-1 contro il Bologna di Vincenzo Italiano con la doppietta di Vardy.

I giallorossi, invece, nell’ultimo turno di campionato hanno battuto 2-1 il Torino. Più in generale nelle ultime 4 gli uomini di Di Francesco hanno perso solamente una volta, contro la Lazio.

Pochi cambi di Nicola e di Di Francesco rispetto alle ultime gare per il match tra la Cremonese e il Lecce.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Lecce

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Grassi, Lordkipanisze, Folino, Sanabria.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, N’Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Kaba, Maleh

Dove vedere Cremonese-Lecce in streaming e TV

La gara tra Cremonese e Lecce, in programma per domenica 7 gennaio alle 12:30 e valida per la 14ª giornata, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di DAZN.