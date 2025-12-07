Lecce, Di Francesco: “Non mi è piaciuta la gestione dell’arbitro”

Le parole in conferenza stampa di Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta del suo Lecce in casa della Cremonese

Il Lecce esce sconfitto dalla trasferta contro la Cremonese: i grigiorossi passano 2-0 grazie al gol su rigore di Bonazzoli e alla rete di Sanabria.

Nel post partita, Eusebio Di Francesco ha commentato la gara in conferenza stampa, partendo dall’episodio del calcio di rigore che ha portato in vantaggio i padroni di casa: “Nella ripresa su una nostra ingenuità la Cremonese ha preso in mano la partita, e sono ripartiti spesso. Noi siamo stati troppo frettolosi, abbiamo perso qualche pallone di troppo. Non mi è piaciuta poi la gestione in generale dell’arbitro Mucera“.

L’allenatore del Lecce ha proseguito parlando anche della reazione dopo il gol della Cremonese e del momento generale dei suoi uomini.

Di seguito le sue parole.

Lecce, Di Francesco: “Per lunghi tratti abbiamo avuto il pallino del gioco”

Sulla gestione della partita, Di Francesco si è espresso così: “Dopo un primo tempo del genere, un po’ di rammarico c’è: per lunghi tratti abbiamo avuto il pallino del gioco, siamo arrivati benissimo agli ultimi 20-25 metri, abbiamo avuto diverse opportunità importanti. Non siamo stati abbastanza bravi. Nel primo tempo, ripeto, per il tipo di gioco che hai fatto avresti dovuto segnare almeno un gol“.

Ha concluso parlando del momento della squadra e delle difficoltà realizzative: “Sono state fatte delle scelte in estate pensando che avremmo potuto ottenere un certo numero di gol, ora è più facile puntare il dito. Non abbattiamo ciò che è stato fatto fin a qui, abbiamo una buona classifica, poi chiaro che per fare altri punti serve fare gol“.