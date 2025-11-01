Le scelte ufficiali di Nicola e Spalletti

Il sabato della decima giornata di Serie A si chiude con il debutto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. I bianconeri fanno visita alla Cremonese, squadra rivelazione di questa stagione.

Nicola e i suoi, a un punto di distanza dai bianconeri, sono alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo.

Dall’altra parte la Juventus vuole dare continuità al successo casalingo ottenuto contro l’Udinese. Spalletti dovrà fare a meno, come raccontato, di Kelly e Yildiz.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Cremonese-Juventus, le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Openda, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Perin, Scaglia, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.

Dove vedere Cremonese-Juventus in diretta tv e in streaming

La gara tra Cremonese e Juventus, valida per la decima giornata di Serie A e in programma sabato 1 novembre alle ore 20:45, sarà visibile su Sky Sport (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251) e DAZN.