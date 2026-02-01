Cremonese-Inter, le formazioni ufficiali: gioca Frattesi dal 1′

Le scelte di Davide Nicola e Cristian Chivu sui 22 titolari che scenderanno in campo per Cremonese-Inter

Cremonese e Inter stanno per scendere in campo per la ventitreesima giornata di Serie A.

La squadra di casa arriva da una serie di otto partite di fila senza vittoria e con zero gol fatti nelle ultime tre.

Al contrario, i nerazzurri non perdono in campionato dal derby di fine novembre, da allora nove vittorie e un pareggio.

Di seguito le scelte ufficiali di Nicola e Chivu sui titolari che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Inter

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Folino; Terracciano, Zerbin, Maleh, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy: Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: Silvestri, Nava, Djuric, Johnsen, Bianchetti, Floriani Mussolini, Faye

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Thuram, Bonny, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Kamate, Cocchi, Bovo

Dove seguire la partita in tv e streaming

Cremonese e Inter scenderanno in campo alle ore 18:00 presso lo stadio “Giovanni Zini” di Cremona.

Sarà possibile seguire la partita sui canali Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e su Dazn. Per quanto riguarda lo streaming, la partita si potrà vedere su SkyGo, NOW TV e sull’app di Dazn.