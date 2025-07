Cremonese, fatta per l’arrivo in prestito secco di Gollini

Cremonese, è fatta per l’arrivo in prestito secco di Pierluigi Gollini: il portiere si trasferisce dalla Roma

Continua il mercato della Cremonese, che sta lavorando a diverse trattative. In particolare, è fatta per il passaggio in prestito secco di Pierluigi Gollini dalla Roma.

L’operazione si è conclusa pochi minuti fa, dunque i grigiorossi hanno scelto di puntare sul portiere ex Napoli e Atalanta.

Nella scorsa stagione Gollini ha iniziato con la maglia del Genoa, prima di trasferirsi proprio alla Roma a gennaio.

Nel frattempo la Cremonese, come anticipato, cerca di rinforzarsi in diversi reparti: il club neopromosso è in trattativa con il Bologna per Martin Erlic.