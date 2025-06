Le parole del Direttore Sportivo della Cremonese, Giovanni Giacchetta, dopo la promozione in Serie A

Serata di festeggiamenti per la Cremonese. Dopo Stroppa, anche il Direttore Sportivo Simone Giacchetta ha rilasciato alcune dichiarazioni sia sulla promozione che sul futuro.

Le sue parole sull’obiettivo raggiunto: “Questa promozione è stata sofferta. È stata una grande emozione, è stato un thriller. Siamo partiti male in campionato e dovevamo recuperare, ce l’abbiamo fatta. Dopo aver superato un avversario forte come la Juve Stabia eravamo convinti di potercela fare.”

Ha poi aggiunto sulle difficoltà gestite dalla squadra: “Le emergenze di questo finale di campionato ci hanno unito ancora di più. Abbiamo un grande allenatore che ha sempre creduto nella squadra e che nelle difficoltà non si è mai tirato indietro. Oggi abbiamo visto entrare in campo degli uomini.”

Il DS ha poi rilasciato qualche altra dichiarazione sul futuro di alcuni elementi principali della Cremonese. Di seguito le sue parole

Le parole di Giacchetta su Stroppa e Vasquez

Giacchetta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul futuro dell’allenatore: “Stroppa? Ci siamo concentrati sull’obiettivo, per il futuro sappiamo poco, tutta l’area sportiva è in scadenza ma ancora non ci abbiamo pensato”

Per poi concludere sul loro giocatore chiave. “Vasquez è un campione sia come condotta che sul campo, quando sta bene è un trascinatore. Per il futuro ancora non lo sappiamo”