Cremonese, Giacchetta: “Vardy conosce il sacrificio e si esalta nelle difficoltà, come noi”

Simone Giacchetta, direttore sportivo Cremonese (imago)

Le dichiarazioni di Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, nella conferenza stampa di presentazione di Vardy

Un colpo da sogno per la Cremonese, che negli ultimissimi giorni di mercato ha ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Jamie Vardy.

L’attaccante inglese ha sposato il progetto del club grigiorosso, che ha spinto molto per ottenere un “sì” che è poi arrivato, accolto con grande entusiasmo da parte di tutti.

Un ottimo lavoro anche da parte del direttore sportivo Giacchetta che oggi, durante la conferenza stampa di presentazione del bomber ex Leicester City, ha commentato l’operazione.

Di seguito le parole del dirigente grigiorosso.

Cremonese, le parole di Giacchetta

Prima di tutto, Giacchetta ha dichiarato: “Se solo un mese fa qualcuno mi avesse detto che oggi avrei presentato Jamie vardy gli avrei dato del visionario, ma nel calcio le distanze di accorciano velocemente. La cosa che più ci ha convinto sono i valori che ha il campione Vardy“.

“Abbiamo preferito inizialmente aprire un mercato internazionale. Tutte le squadre e gli allenatori sognano il centravanti che ti possa assicurare un numero di performance che ti possa garantire di mantenere la categoria. Non volevamo allontanarci però dai requisiti che richiede questo gruppo. Abbiamo sempre cercato giocatori con fame che avessero voglia di tenere il livello. Un giorno è venuta fuori quest’idea di avvicinarci a Jamie Vardy, parliamo di un giocatore che è stato capocannoniere della Premier League e ha vinto tantissimo“.

Jamie Vardy (IMAGO)

“Vardy conosce il sacrificio, siamo simili”

Il direttore sportivo ha poi proseguito: “Nonostante qualche insuccesso nei provini non si è mai dato per vinto. Conosce il sacrificio e si esalta nelle difficoltà, credo che noi e lui siamo simili in questo. Potrebbe essere un grande rappresentante di questa filosofia che i sogni se ci credi possono avverarsi”