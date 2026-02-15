Le formazioni ufficiali schierate da Nicola e De Rossi per la sfida di Serie A tra Cremonese e Genoa.

La 25esima giornata di Serie A continua con la sfida delle ore 15:00 tra la Cremonese di Nicola e il Genoa di De Rossi.

I padroni di casa arrivano al match dopo la sconfitta contro l’Atalanta di Palladino. Nei minuti finali Morten Thorsby aveva provato a riaprirla con un gol che però non è bastato per ottener ei tre punti.

Anche gli ospiti sono reduci da una sconfitta in casa. Dopo il pareggio e l’espulsione di Juan Jesus, il solito Hojlund ci mette la firma al 95′ dagli undici metri e chiude il match.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali.

Cremonese-Genoa, le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. Allenatore: Davide Nicola

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

Cremonese-Genoa, dove vedere in tv e streaming

La sfida della 25esima giornata di campionato tra Cremonese e Genoa, in programma domenica 15 febbraio alle 15.00, sarà visibile in tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc