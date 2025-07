La Cremonese è al lavoro per il terzino di proprietà della Lazio

La Cremonese vorrebbe uno dei migliori giovani dell’ultima Serie B per rinforzarsi in vista della Serie A.

I grigiorossi hanno fatto passi concreti per la Lazio per il terzino classe 2003 Romano Floriani Mussolini, nell’ultimo campionato in prestito alla Juve Stabia.

Le parti sono al lavoro per un’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Intanto, resiste l’interesse per un altro 2003 come Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli.