Cremonese, fatta per Mikayil Faye
La Cremonese ha chiuso per un arrivo in difesa
La Cremonese ha chiuso per Mikayil Faye, giocatore per cui stava spingendo forte nelle ultime ore.
I grigiorossi, qundi, non si sono limitati a rinforzare l’attacco con l’arrivo di Jamie Vardy, ma hanno fatto lo stesso anche con la difesa, puntando sul centrale del Rennes.
Arriverà dal club francese con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.
Si tratta di un colpo importante per la squadra di Nicola, che si prepara ad accogliere un difensore molto tecnico con un passato anche al Barcellona. Arriverà domani, lunedì 1 settembre.