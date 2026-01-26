Cremonese, è il giorno delle visite mediche di Milan Djuric | FOTO e VIDEO
Milan Djuric si prepara a diventare un nuovo giocatore della Cremonese. L’attaccante svolgerà oggi le visite mediche
Milan Djuric è pronto a vestire la maglia delle Cremonese. Come vi abbiamo raccontato, l’attaccante bosniaco vestirà a sorpresa la maglia dei grigiorossi, non prima di aver svolto le visite mediche in programma nella giornata di oggi, 26 gennaio.
La punta è reduce da 13 presenze col Parma, tra Serie A e Coppa Italia. La Cremonese, attualmente sedicesima in classifica, punta alla salvezza.
Per farlo Davide Nicola si affiderà (anche) all’attaccante classe 1990. Le strade dei due si sono incrociate già alla Salernitana, nella stagione 2021/2022.
A Salerno, sotto la guida di Nicola, Djuric segnò 3 gol e servì 3 assist in 14 partite.
Cremonese-Djuric, le immagini
Milan Djuric è arrivato alle visite mediche. Ecco le prime immagini
