Cremonese, nuova offerta al Monza per Colpani: parti molto vicine

Andrea Colpani (IMAGO)

La Cremonese avanza per Andrea Colpani: presentata una nuova offerta al Monza, le parti sono ora vicine

Completati gli acquisti di Sanabria e Payero, la Cremonese non si ferma. La dirigenza grigiorossa continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Davide Nicola, e in questo senso vuole regalare al nuovo allenatore un giocatore capace di aumentare la qualità offensiva.

Il primo nome in lista è quello di Andrea Colpani, tornato al Monza dopo il prestito alla Fiorentina, e la Cremo vuole chiudere il prima possibile per portarlo in squadra.

Nelle ultime ore i lombardi hanno presentato un’offerta in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto, per un’operazione totale da 6,3 milioni di euro.

La richiesta del Monza è di 7 milioni di euro, motivo per cui le parti sono ora molto vicine: manca comunque l’ok definitivo dei biancorossi, ma la trattativa è a buon punto.