Cremonese-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le scelte di Nicola e Pisacane sui 22 titolari che scenderanno in campo per Cremonese-Cagliari

Cremonese e Cagliari stanno per scendere in campo per la penultima partita dell’ultima giornata del girone di andata di Serie A.

La Cremonese non trova la vittoria da quattro partite, la squadra di Nicola è alla ricerca dei tre punti davanti ai propri tifosi.

Il Cagliari di Pisacane arriva dalla sconfitta casalinga contro il Milan ma da un buon periodo a livello di prestazioni. Una vittoria permetterebbe i rossoblù di agganciare in classifica proprio la Cremonese.

Di seguito le scelte ufficiali sui 22 titolari che scenderanno in campo fra pochi minuti.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Cagliari

Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani, Payero, Bondo, Jonsen, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola

Cagliari: in attesa

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cremonese e Cagliari scenderanno in campo alle 18:30 presso lo stadio “Giovanni Zini” di Cremona.

Sarà possibile vedere la partita sui canali Dazn e Dazn 1 e sulla piattaforma di Dazn.