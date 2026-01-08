Cremonese-Cagliari, le formazioni ufficiali
Cremonese e Cagliari stanno per scendere in campo per la penultima partita dell’ultima giornata del girone di andata di Serie A.
La Cremonese non trova la vittoria da quattro partite, la squadra di Nicola è alla ricerca dei tre punti davanti ai propri tifosi.
Il Cagliari di Pisacane arriva dalla sconfitta casalinga contro il Milan ma da un buon periodo a livello di prestazioni. Una vittoria permetterebbe i rossoblù di agganciare in classifica proprio la Cremonese.
Di seguito le scelte ufficiali sui 22 titolari che scenderanno in campo fra pochi minuti.
Le formazioni ufficiali di Cremonese-Cagliari
Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani, Payero, Bondo, Jonsen, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola
Cagliari: in attesa
Dove vedere la partita in tv e streaming
Cremonese e Cagliari scenderanno in campo alle 18:30 presso lo stadio “Giovanni Zini” di Cremona.
Sarà possibile vedere la partita sui canali Dazn e Dazn 1 e sulla piattaforma di Dazn.