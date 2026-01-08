Cremonese-Cagliari, espulsione revocata con OFR a Luperto: cos’è successo

VAR protagonista nel finale di partita tra Cremonese e Cagliari: cosa è successo allo Zini tra Luperto e Payero.

Cartellino rosso prima assegnato e poi revocato al Cagliari nel finale del match contro la Cremonese.

Dopo un contatto tra Luperto e Payero, la decisione da campo di Bonacina è quella di punire il difensore del Cagliari con un’espulsione diretta.

Lavoro per il VAR, che richiama il direttore di gara all’OFR e dopo la revisione al monitor la decisione cambia. Niente rosso per Luperto, come annunciato dallo stesso Bonacina: “Il difensore numero 6 del Cagliari non commette alcun fallo”.

Match che è terminato così sul punteggio di 2-2, con entrambe le squadre in 11 uomini.