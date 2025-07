Cremonese, ufficiale l’arrivo di Federico Baschirotto

La Cremonese annuncia l’arrivo del difensore ex Lecce Federico Baschirotto

La Cremonese continua a essere attivissima sul mercato. Dopo quella di Zerbin, oggi è arrivata l’ufficialità anche per il difensore ex Lecce, Federico Baschirotto.

Si tratta del settimo acquisto del club in questa sessione di calciomercato.

Il comunicato del club: “Nato a Isola della Scala (VR) il 20 settembre 1996, Baschirotto cresce calcisticamente in Veneto e fa il suo esordio tra i grandi a 17 anni con il Legnago. Pochi mesi più tardi inizia la sua prima esperienza alla Cremo: in grigiorosso disputa il Torneo di Viareggio con la Berretti e viene convocato a più riprese dalla Prima Squadra. Dopo una lunga gavetta tra terza e quarta serie, nel 2021 si trasferisce all’Ascoli ed è tra i protagonisti del grande campionato in Serie B dei bianconeri, che conquistano i playoff.”

La nota continua con: “Il 2022 è l’anno del grande salto, con l’esordio in Serie A da giocatore del Lecce: nei tre anni vissuti in giallorosso raccoglie 112 presenze nel massimo campionato, fino a diventare capitano dei salentini con cui ha conquistato tre salvezze consecutive. Nel maggio del 2023 viene incluso tra i pre-convocati del C.T. dell’Italia Roberto Mancini per affrontare la fase finale della Nations League.”