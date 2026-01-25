La Cremonese si dimentica Audero: il portiere è rientrato da solo dopo la partita
Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la Cremonese è rientrata in pullman, dimenticandosi però di Audero: il portiere è tornato da solo
Un curioso episodio ha coinvolto Emil Audero, portiere della Cremonese, dopo la sconfitta contro il Sassuolo nel lunch match della 22esima giornata.
La squadra di Davide Nicola è infatti rientrata a Cremona in pullman, ma si è dimenticata del proprio portiere, rimasto da solo allo stadio!
Come riferito da SkySport infatti, il giocatore si era fermato a parlare con il compagno di nazionale Jay Idzes, perdendosi così la partenza dei suoi compagni di squadra.
Il calciatore è poi rientrato a casa con una macchina fornitagli dalla società, avvisata dal Sassuolo di essersi dimenticata il suo portiere.