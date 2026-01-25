Questo sito contribuisce all'audience di

La Cremonese si dimentica Audero: il portiere è rientrato da solo dopo la partita

Redazione 25 Gennaio 2026
La cremonese si dimentica di Audero
Emil Audero (IMAGO)

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la Cremonese è rientrata in pullman, dimenticandosi però di Audero: il portiere è tornato da solo

Un curioso episodio ha coinvolto Emil Audero, portiere della Cremonese, dopo la sconfitta contro il Sassuolo nel lunch match della 22esima giornata.

La squadra di Davide Nicola è infatti rientrata a Cremona in pullman, ma si è dimenticata del proprio portiere, rimasto da solo allo stadio!

Come riferito da SkySport infatti, il giocatore si era fermato a parlare con il compagno di nazionale Jay Idzes, perdendosi così la partenza dei suoi compagni di squadra.

Il calciatore è poi rientrato a casa con una macchina fornitagli dalla società, avvisata dal Sassuolo di essersi dimenticata il suo portiere.