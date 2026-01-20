Cremonese, a un passo l’accordo col Belgrano per la cessione di Franco Vázquez

A un passo l’accordo tra Cremonese e Atlético Belgrano per il trasferimento di Franco Vázquez

I due club sono ormai a un passo dall’accordo per il trasferimento in Argentina di Franco Vázquez, restano da definire le tempistiche di chiusura dell’operazione.

L’Atlético Belgrano preme per arrivare al trequartista classe 1989, che a sua volta spinge per mandare in porto la trattativa.

Il desiderio del calciatore per il finale di carriera è tornare dove è cresciuto, e spera che la Cremonese possa presto dargli il via libera.

Franco Vázquez è stato l’eroe della promozione dello scorso anno, con 9 gol segnati e 2 assist forniti nel campionato di Serie B.