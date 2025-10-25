Cremonese-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Atalanta, match valido per l’ottava giornata di Serie A.

Tutto pronto per Cremonese-Atalanta, match valido per l’ottava giornata di Serie A.

I padroni di casa arrivano da un 1-1 contro l’Udinese, il quarto pareggio nelle ultime cinque gare (1 sconfitta), mantenendo così la miglior partenza in campionato per la storia del club con appena una sconfitta dopo sei giornate. Lo Stadio Giovanni Zini potrebbe offrire ulteriore solidità alla Cremonese, imbattuta in casa quest’anno (1 vittoria, 2 pareggi) e in una serie di dieci partite consecutive senza sconfitta tra Serie A e B.

L’Atalanta, reduce dallo 0-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, prosegue la sua striscia positiva tra campionato e coppe (2 vittorie, 4 pareggi). Nei sette turni disputati in Serie A, La Dea non ha ancora perso (2 vittorie, 5 pareggi) ma i cinque pareggi stagionali la tengono lontana dalle zone europee.

Le formazioni ufficiali della partita.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye; Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Payero, Floriani Mussolini; Vardy, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, de Roon; Bellanova, Éderson, Pašalić, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstović. Allenatore: Ivan Jurić.

Dove vedere Cremonese-Atalanta in TV e streaming

La partita tra Cremonese e Atalanta, valida per l’ottava giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Giovanni Zini alle 20:45. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport, mentre in streaming su DAZN e Sky Go, oltre che NOW.