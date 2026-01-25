Cremonese, a sorpresa arriva Milan Djuric dal Parma
Dopo aver perso la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Cremonese ha chiuso l’arrivo di un nuovo attaccante.
Si tratta di Milan Djuric, calciatore bosniaco classe ’90 attualmente di proprietà del Parma. La punta centrale – che ha già salutato i suoi compagni – firmerà un contratto di un anno e mezzo con la Cremonese. Quindi scadrà a fine giugno 2027.
Per il cartellino di Djuric, i grigiorossi spenderanno poco più di 1 milione di euro.
Dopo l’esperienza nella stagione 2012/13, Milan Djuric tornerà a Cremona, dove ritroverà Davide Nicola.