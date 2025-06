Cremonese, interesse per Ambrosino

Oltre al Cagliari anche la Cremonese ha mostrato interesse per Giuseppe Ambrosino del Napoli.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata ma anche in uscita. A tal proposito, oltre al Cagliari, anche la Cremonese ha mostrato interesse per Giuseppe Ambrosino.

Come annunciato negli scorsi giorni, il classe 2003 aveva dato il suo ok alla destinazione sarda con il Cagliari e gli azzurri che stavano discutendo per la formula e le condizioni del prestito.

Ora però su di lui ha puntano gli occhi anche la Cremonese.

Nell’ultima stagione, in prestito al Frosinone, il classe 2003 ha collezionato 5 gol e 4 assist in 37 presenze.