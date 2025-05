Lazio, Cragnotti: “Spero che la Lazio possa farci rivivere certe emozioni”

Le parole dell’ex presidente della Lazio presente al Centro Sportivo di Formello per il libro “Diluvio e Delirio) dedicato al 25° anniversario dello Scudetto 2000

Sergio Cragnotti torna a Formello: lo storico ex Presidente del club, nella giornata di martedì 13 maggio, è stato invitato dalla società biancoceleste.

L’ex patron parteciperà alla presentazione del libro celebrativo “Diluvio e delirio” dedicato allo Scudetto del 2000.

Domani, 14 maggio, infatti, saranno 25 anni dalla conquista del secondo scudetto della società biancoceleste

Cragnotti ha cominciato il suo intervento parlando dell’ascesa della sua Lazio negli anni 2000: “Noi abbiamo vissuto momenti particolari. La Lazio e la Roma volevano uscire da quell’enigma di provincialità che governava il calcio romano. Volevamo ribaltare l’egemonia delle squadre del nord. Volevamo far vivere ai tifosi una nuova era. Ci siamo riusciti grazie a grandi uomini. Tanti sono ora allenatori come Simeone o Inzaghi. Spero che la Lazio possa farci rivivere certe emozioni“.

Lazio, le parole di Cragnotti

L’ex presidente ha concluso. “Sono cambiati i tempi ormai, questa è un’altra epoca. Faccio i complimenti a Lotito per come ha migliorato Formello. Spero che il presidente riesca a portare la Lazio sempre più in alto in campo nazionale e internazionale“