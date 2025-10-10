Don’t stop me now: il Coventry di Lampard alla conquista della Championship

Primo posto in Championship e unica squadra imbattuta nei campionati professionistici inglesi: il Coventry di Lampard vince e sogna la Premier

In Inghilterra c’è una sola squadra che in campionato è ancora imbattuta: il Coventry City. Il club sta stupendo in Championship grazie anche a Frank Lampard. Dopo le esperienze sulle panchine di Chelsea ed Everton, l’ex centrocampista ha deciso di ripartire da una realtà più piccola, ma dalle grandi aspirazioni.

L’inizio di stagione del Coventry è stato entusiasmante. Nelle prime 9 partite di campionato gli Sky Blues hanno raccolto 5 vittorie e 4 pareggi, con ben 27 gol segnati e 7 reti subite. La parola che descrive al meglio la squadra di Lampard è “resilienza“. Il club inglese è reduce da stagioni complicate e, per la prima volta dopo oltre 10 anni, capitan Grimes e compagni possono sognare la promozione in Premier League.

L’impatto di Lampard è stato decisivo per il rendimento della squadra. L’inglese è arrivato sulla panchina del Coventry nel novembre del 2024 al seguito dell’esonero dello storico allenatore Mark Robins, alla guida degli Sky Blues dal 2017. Nella scorsa stagione Lampard ha risollevato le sorti del club portando il Coventry dalla tredicesima alla quinta posizione in classifica.

L’attuale rendimento della squadra del Midlands fa ben sperare anche i tifosi. Paragonando i punti raccolti in 9 giornate dal Coventry quest’anno e dal Leeds, poi campione, nella passata stagione si può notare come l’andamento degli Sky Blues dopo 9 partite sia superiore rispetto a quello degli Whites (19 punti per il Coventry, 16 per il Leeds).

I tre ingredienti per un inizio perfetto

Il Coventry sta basando i suoi successi su tre elementi: una difesa solida, un attacco prolifico e un buon allenatore. Gli Sky Blues hanno la migliore difesa della Championship, con 7 gol subiti in 9 gare. Il merito va spartito tra il portiere Rushworth, classe 2001 in prestito dal Brighton, e la difesa schierata a 4. Il terzino sinistro Jay Dasilva è legato a Lampard da un curioso aneddoto. Il gallese ha giocato nel Chelsea Under 23 fino al 1° luglio 2017, quando poi si è trasferito al Charlton. Nello stesso giorno i Blues hanno ufficializzato l’arrivo di Lampard sulla panchina della formazione giovanile. Sette anni più tardi, le loro strade si sono incrociate.

Oltre al record difensivo, il Coventry vanta anche il miglior attacco della Championship. Gli Sky Blues hanno segnato 27 gol, 12 in più rispetto al Bristol (secondo in questa speciale classifica). Il capocannoniere della squadra è Haji Wright, punta con doppio passaporto statunitense-liberiano già arrivato a 8 gol in 9 gare. Nel tandem d’attacco spicca anche Brandon Thomas-Asante, ghanese classe ’98, che ha già collezionato 5 gol e 3 assist.

Fondamenta solide, progetto vincente

L’ultima partecipazione del Coventry alla Premier League risale alla stagione 2000/2001. Da allora, gli Sky Blues hanno vissuto 20 anni di retrocessioni e promozioni senza però tornare nel massimo campionato inglese. La storia recente del club è segnata dal passaggio di proprietà del club – nel 2023 – dalla Sisu Capital Limited all’imprenditore Doug King. Il presidente, cresciuto in famiglia con il culto del Norwich, ha più volte dichiarato di essere pronto a investire somme record per riportare il Coventry in Premier League. Per questo motivo, nel gennaio 2024, la società ha acquistato Matt Grimes per 4 milioni di euro (cifra record per il club), nominato subito capitano.

King non ha sempre goduto della stima dei tifosi. Lo scorso novembre, il presidente ha deciso di esonerare Mark Robins, allenatore degli Sky Blues dal 2017. Nonostante le critiche arrivate dai supporters del Coventry, l’imprenditore ha preso una decisione da lui definita “drastica e necessaria“, sostituendo lo storico allenatore con Frank Lampard. Alla prima conferenza stampa da numero uno del club, Doug King aveva promesso di riportare gli Sky Blues in alto. L’avvio di stagione spettacolare, 20 anni di attesa e Lampard in panchina candidano il Coventry a un posto tra i grandi.