Courtois sull’infortunio di Musiala: “Incolpare Donnarumma mi sembra eccessivo”

Le considerazioni di Thibaut Courtois sull’episodio Donnarumma-Musiala

Anche a distanza di ore, continua a far discutere il grave infortunio di Jamal Musiala (LEGGI QUI LE ULTIME SU DI LUI) provocato da un’uscita di Donnarumma nel corso del match dei quarti di finale del Mondiale per Club tra PSG e Bayern Monaco.

Al termine del match, molti portieri si sono espressi sull’episodio. Soprattutto Manuel Neuer, che ha condannato l’uscita del portiere del PSG sul calciatore dei bavaresi.

“Quella è una situazione in cui non devi entrare in quel modo”, ha dichiarato Neuer in zona mista.

Un’opinione contrastante l’ha invece data Thibaut Courtois dopo la vittoria nella giornata di ieri – 5 luglio – contro il Borussia Dortmund.

Le parole di Courtois sull’episodio Donnarumma-Musiala

“Incolpare Donnarumma per l’infortunio di Musiala mi sembra eccessivo – ha dichiarato il portiere del Real Madrid -. I portieri vanno a caccia della palla e anche gli attaccanti non si tirano certo indietro ostacolandoci”.

“Si è trattato di sfortuna. Forse a qualcuno fa male la cosa perché si tratta di un giocatore della propria squadra, ma Donnarumma non è da biasimare. Doveva uscire, e anche lui è dispiaciuto per Musiala”.