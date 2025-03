Dopo poco più di un mese dall’esonero, il Cosenza ha deciso di affidare la panchina di nuovo a Massimiliano Alvini

Dopo la sconfitta di sabato 29 marzo incassata in casa contro il Pisa, la società ha scelto di cambiare allenatore.

Al posto di Pierantonio Tortelli, che ha guidato la squadra nelle ultime quattro partite, è stato richiamato Massimiliano Alvini.

Dall’esonero di Alvini, comunicato lo scorso 26 febbraio, la squadra calabrese ha ottenuto un pareggio col Modena, una vittoria con la Reggiana e le due più recenti sconfitte con Catanzaro e Pisa.

Decisivo lo 0-3 di sabato, risultato maturato nel primo tempo nel quale il Cosenza è rimasto in nove uomini.

La situazione del Cosenza

Attuale 20ª classificata della Serie B, il Cosenza ha raccolto 25 punti nell’arco delle prime 31 giornate di regular season. Lo score recita: 6 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. Il 17° posto dista 7 punti.

La squadra è stata affidata nuovamente ad Alvini che, in attesa dell’annuncio ufficiale, dovrebbe riprendere il suo lavoro in panchina a partire dalla trasferta contro il Frosinone, in programma sabato 5 aprile alle ore 15:00.