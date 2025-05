Il Cosenza retrocede aritmeticamente in Serie C

Il Cosenza torna in Serie C con due giornate di anticipo, è ufficiale

Nulla da fare per il Cosenza, che torna in Lega Pro sei anni dopo l’ultima volta. È stata infatti la stagione 2017/2018 l’ultima dei lupi in terza serie.

Quell’anno il quinto posto in campionato, poi la promozione in B grazie alla vittoria dei playoff.

Ora, dopo la 36ª giornata, i rossoblù si devono arrendere al “Druso” di Bolzano. Contro il Sudtirol, infatti, arriva la sconfitta decisiva per 2-1.

Il club calabrese, dunque, si deve arrendere. Il bilancio, a questo punto della stagione, conta solamente 7 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte, per un totale di 30 punti.

La partita che condanna il Cosenza

Poteva solo vincere la squadra di Alvini contro il Sudtirol per poter sperare nei playout nelle ultime due partite di questo campionato. E, dopo 18 minuti di gara, i rossoblù lo stavano facendo, col gol di Mazzocchi che era valso il momentaneo vantaggio.

Solo un’illusione, cancellata dal pareggio appena prima dell’intervallo di Molina. Una mazzata pagata nel secondo tempo, in cui è arrivato anche il raddoppio firmato da Davì al 68′. Serviva una rimonta da impresa per rimanere in corsa per la salvezza, che non è arrivata. I calabresi salutano così la Serie B.