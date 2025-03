Pisa sempre più secondo: +8 rispetto alla zona playoff

Il successo contro il Cosenza, complice la sconfitta dello Spezia, lancia la squadra di Inzaghi

Il Pisa è ripartito al meglio dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Inzaghi ha battuto per 3-0 in trasferta il Cosenza, ultimo in classifica.

Una gara decisa tutta nel primo tempo, grazie alle reti di Moreo, Touré e l’autogol di Micai (con il pallone che gli ha rimbalzato sulla schiena dopo la traversa colpita da Angori). Una gara che i padroni di casa hanno giocato dal 43esimo minuto in nove uomini, con le espulsioni di Sgarbi e Martino.

Un secondo tempo nel quale Inzaghi ha preferito non continuare ad attaccare, optando piuttosto per preservare le condizioni dei giocatori più impiegati, come Moreo, Marin, Canestrelli, Calabresi e Tramoni (il quale ha terminato il primo tempo non al meglio fisicamente). Spazio per volti che ne hanno ottenuto poco finora, come Solbakken e Castellini. In particolare, è stata la prima presenza con il Pisa per l’ex capitano del Cosenza.

Complice anche la sconfitta dello Spezia, il Pisa adesso gode di otto punti di vantaggio rispetto al terzo posto.

Pisa, più solido il secondo posto

Lo Spezia ha perso in casa la sfida dell’anticipo del turno, contro il Brescia. Un risultato che il Pisa di Inzaghi ha sfruttato al meglio.

Così, mentre il vantaggio si era ridotto ad appena tre lunghezze dopo lo scontro diretto, vinto dai liguri per 3-2, dopo due giornate è aumentato, fino a otto punti.

63 punti per il Pisa, 55 per lo Spezia. Il tutto, con sette giornate rimaste da giocare. Nel prossimo turno la squadra di Inzaghi ospiterà all’Arena il Modena sabato alle 17:15, mentre quella di D’Angelo vedrà arrivare al Picco la Sampdoria domenica alle 17:15.