Cosenza-Pisa: padroni di casa in 9 uomini nel primo tempo! Già 0-3

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel corso del primo tempo al “San Vito – Marulla”

Dopo la sconfitta dello Spezia contro il Brescia, il Pisa a Cosenza ha l’opportunità di portare a 8 i punti di vantaggio.

Un’opportunità che pare i nerazzurri stiano sfruttando: al termine del primo tempo, infatti, la squadra di Inzaghi ha terminato la prima frazione in vantaggio per 3-0.

Ha dell’incredibile quanto accaduto, con i padroni di casa, ultimi in classifica, rimasti in nove uomini dopo due espulsioni in pochi minuti. La prima, con il risultato già sul 2-0 a favore degli ospiti grazie alle reti di Moreo e Touré, è stata data a Sgarbi. Non ha avuto dubbi l’arbitro Rutella: il difensore, trovandosi in area di rigore su sviluppi di una punizione, ha colpito in faccia con il piede Semper, portiere del Pisa.

Poco meno di dieci minuti dopo, e l’arbitro si trova costretto a tirare fuori un nuovo cartellino rosso, questa volta a Martino. Il difensore, già ammonito, è complice di aver steso Piccinini lanciato in area di rigore. Inevitabile il doppio giallo. Sulla punizione, Angori tira sulla traversa, ma la respinta colpisce la schiena di Micai e termina in rete. Clima teso sugli spalti.