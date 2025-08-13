Si è spento a 87 anni Padre Fedele, frate storico tifoso del Cosenza

Il Cosenza piange la scomparsa dello storico tifoso Padre Fedele Bisceglia

Padre Fedele Bisceglia si è spento all’età di 87 anni. Figura storica e amatissima, era noto per il suo legame profondo e fuori dal comune con i colori del Cosenza Calcio.

Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano peggiorate, fino alla notizia della sua scomparsa, diffusa alla comunità di Cosenza.

Nato a Laurignano il 6 novembre 1937, Padre Fedele rappresentava molto più di un semplice religioso per la città. Col tempo era diventato un vero e proprio punto di riferimento, soprattutto per i tifosi che frequentano lo stadio San Vito-Marulla.

Conosciuto da tanti come il “frate ultrà” per la sua costante presenza nella Curva Sud, era solito portare con sé anche i giovani provenienti dalle sue missioni in Africa. Un esempio vivente di passione e attaccamento viscerale al Cosenza.

Il cordoglio del Cosenza

“Il Cosenza Calcio 1914, il Presidente Eugenio Guarascio e tutte le componenti della società esprimono, con profonda commozione, il proprio cordoglio per la scomparsa di Padre Fedele Bisceglia.

Un Frate, un Uomo, che ha sempre messo a disposizione, la Sua Persona, per i più deboli ed i bisognosi e per i nostri colori, che ha sostenuto e supportato con focosa passione ed amore“.

“Ai Familiari ed a chi gli ha voluto bene e gli è stato accanto, giungano il nostro abbraccio e le nostre condoglianze più sentite“.