La gara di Serie B tra Cosenza e Cesena è stata interrotta per circa 6 minuti a causa del lancio di petardi e fumogeni in campo

Cosenza e Cesena sono in campo per la penultima gara di campionato di Serie B. L’arbitro Prontera, però, ha dovuto interrompere la partita dopo appena un minuto per il lancio di petardi, fumogeni e razzi.

Nonostante diversi tifosi della squadra di casa siano rimasti fuori dallo stadio, gli oggetti sono comunque arrivati in campo. Il match è stato sospeso per sei minuti: un episodio che racconta il momento di tensione dopo la retrocessione già aritmetica del Cosenza.

Il match è ripreso al settimo minuto, quando il campo è stato liberato dagli oggetti lanciati dai sostenitori rossoblù.

Il Cesena, inoltre, è passato in vantaggio al 14′ grazie alla rete di Simone Bastoni. Al 19′ il direttore di gara è stato costretto a interrompere ancora il gioco per altri lanci di razzi in campo. Al 45′ sono stati assegnati 9 minuti di recupero, dovuti alle due sospensioni che hanno spezzato il ritmo del primo tempo.