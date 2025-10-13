Lecce, Corvino: “Camarda? Il talento non ha età”
Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato alla Gazzetta del Mezzogiorno di Francesco Camarda.
Il Lecce si gode Francesco Camarda, giovanissimo attaccante classe 2008 che si è sbloccato anche con la Nazionale U21 nella vittoria contro la Svezia.
L’attaccante ha trovato il gol anche con il proprio club, nella gara contro il Bologna: il colpo di Pantaleo Corvino, sempre pronto a scovare nuovi talenti e a valorizzarli, si sta prendendo il suo spazio.
Ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno, il responsabile dell’area tecnica del Lecce ha parlato dei nuovi colpi di mercato e del futuro della squadra.
Di seguito le sue parole.
Lecce, le parole di Pantaleo Corvino
Su Camarda, Corvino non ha dubbi: “In occasione della presentazione, ho voluto sottolineare che la qualità non ha età. Non esiste l’età per il talento, si è subito ambientato con il gruppo e le sue capacità in campo sono fuori discussione”.
Il responsabile dell’area tecnica sottolinea il suo impatto con l’U21: “In azzurro si è ripetuto, è diventato il marcatore più giovane della nostra nazionale. Sta effettuando un percorso di grande rilievo”.
Infine, ha parlato degli altri acquisti: “Siamo in linea con il nostro percorso. Tiago Gabriel è in linea con i nostri principi, con Federico (Baschirotto, ndr) non sarebbe emerso così. Attenzione anche a Sala e Siebert, ci crediamo molto“.