Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato alla Gazzetta del Mezzogiorno di Francesco Camarda.

Il Lecce si gode Francesco Camarda, giovanissimo attaccante classe 2008 che si è sbloccato anche con la Nazionale U21 nella vittoria contro la Svezia.

L’attaccante ha trovato il gol anche con il proprio club, nella gara contro il Bologna: il colpo di Pantaleo Corvino, sempre pronto a scovare nuovi talenti e a valorizzarli, si sta prendendo il suo spazio.

Ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno, il responsabile dell’area tecnica del Lecce ha parlato dei nuovi colpi di mercato e del futuro della squadra.

Di seguito le sue parole.

Lecce, le parole di Pantaleo Corvino

Su Camarda, Corvino non ha dubbi: “In occasione della presentazione, ho voluto sottolineare che la qualità non ha età. Non esiste l’età per il talento, si è subito ambientato con il gruppo e le sue capacità in campo sono fuori discussione”.

Il responsabile dell’area tecnica sottolinea il suo impatto con l’U21: “In azzurro si è ripetuto, è diventato il marcatore più giovane della nostra nazionale. Sta effettuando un percorso di grande rilievo”.

Infine, ha parlato degli altri acquisti: “Siamo in linea con il nostro percorso. Tiago Gabriel è in linea con i nostri principi, con Federico (Baschirotto, ndr) non sarebbe emerso così. Attenzione anche a Sala e Siebert, ci crediamo molto“.