La scommessa della Juve Stabia: Correia si presenta “subito” alla B

La Juve Stabia vince per 3-1 contro lo Spezia nella quarta giornata di Serie B. A sbloccarla è il classe 2000 arrivato l’ultimo giorno di mercato.

La Juve Stabia trova la sua prima vittoria in stagione in Serie B e raggiunge quota 6 punti dopo 4 giornate. Nel pomeriggio del “Picco” contro lo Spezia, fermo a 2 punti con due pareggi e due sconfitte, brillano praticamente tutti della squadra di Abate.

Qualcuno, però, lo fa più di altri. E pensare che sono solo 20 giorni che veste la maglia gialloblù. Il nome è Omar, il cognome Correia. Fino a nemmeno un mese fa sognava la Serie B, oggi invece l’ha toccata per la seconda volta e ha segnato il suo primo gol.

Omar Correia è l’ennesimo arrivo in casa Juve Stabia frutto di un lavoro di programmazione, individuazione dei giovani e infine di lavoro su ciascuno di questi. La rete del francese su assist di Gabrielloni, altro nuovo arrivato, è arrivata dopo un minuto e tre secondi, sinonimo della voglia di questo ragazzo di presentarsi al meglio nella categoria.

Il resto è venuto da solo; raddoppio di Carissoni al suo primo gol in stagione e quinto in assoluto in B. Poi, lo Spezia che riapre il match grazie al primo gol di un suo attaccante. Soleri fa 1-2 ma nemmeno due giri di orologio dopo Candellone firma il 3-1 finale.

L’estate, la firma l’ultimo giorno e… il primo sigillo in Serie B

Omar Correia ha calciato il pallone con la stessa fame con cui voleva lasciarsi alle spalle un’estate non semplice. La Triestina, ex squadra del francese, infatti ha concretizzato la sua cessione solo l’ultimo giorno di mercato. La “telenovela” legata al classe 2000 era però iniziata il primo di luglio quando la Juve Stabia aveva formulato una prima offerta da un milione e cinquecento mila euro.

Le qualità, però, erano sotto gli occhi di tutti. 3 gol e 7 assist in 78 presenze, abbastanza per convincere la Juve Stabia a investire su di lui in un’operazione tra le più costose della storia del club. Alla prima presenza con i campani ha giocato 90 minuti, alla seconda gli sono bastati 63 secondi per mettere il suo timbro in un campionato tutto nuovo. Sì, perché per il classe 2000 francese è la prima volta in Serie B. Un avvio decisamente niente male per lui, e per la Juve Stabia che dopo i playoff dello scorso anno vuole bissare e continuare a sognare in grande.