L’ex calciatore dell’Inter e della Lazio è stato annunciato dal club brasiliano

Joaquin Correa è un nuovo giocatore del Botafogo: l’attaccante argentino, reduce dall’esperienza vissuta con la maglia dell’Inter, si trasferisce in Brasile.

Il giocatore è pronto a vivere questa nuova avventura con il club della Serie A, vale a dire la massima divisione del campionato brasiliano di calcio.

L’ex nerazzurro si unirà alla squadra già per disputare il Mondiale per Club.

Di seguito il comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale

Di seguito l’annuncio ufficiale: “Joaquín Correa è il nuovo acquisto del Botafogo. Il Glorioso ha ufficialmente ingaggiato l’attaccante argentino questo martedì (10 giugno). Il giocatore ha firmato un contratto fino alla fine del 2027“.

Continua poi: “Il giocatore arriva a parametro zero dopo aver terminato il suo contratto con la squadra nerazzurra. Correa, che indosserà la maglia numero 30, si unirà alla delegazione del Botafogo negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo per Club FIFA“.