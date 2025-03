Atletico Madrid, 5 giornate di squalifica a Correa: il motivo

5 giornate di squalifica per l’attaccante dell’Atletico Madrid Angel Correa: cos’è successo

Angel Correa è stato sanzionato con una sospensione di cinque giornate a seguito degli eventi accaduti durante la partita dell’Atletico Madrid contro il Getafe disputata domenica scorsa.

Il Comitato di Competizione ha inflitto al giocatore quattro giornate di squalifica per gli insulti rivolti all’arbitro Cuadra Fernández e una giornata aggiuntiva per l’espulsione diretta conseguente a un fallo su Djené.

Secondo la risoluzione della RFEF, Correa ha insultato l’arbitro con espressioni offensive dopo l’espulsione, comportamento che costituisce una violazione dell’articolo 99 del Codice Disciplinare della RFEF, che prevede sanzioni per insulti, offese e atteggiamenti ingiuriosi verso l’arbitro.

Inoltre, il fallo su Djené è stato considerato un atto violento, punibile ai sensi dell’articolo 130.1 del medesimo codice.

Il ricorso del club

L’Atletico Madrid ha presentato ricorso contro la decisione, ma il Comitato di Competizione ha respinto le argomentazioni del club, ritenendo che le prove video fornite confermassero la condotta violenta di Correa e gli insulti rivolti all’arbitro. Di conseguenza, la squalifica di cinque giornate rimane in vigore.

Questa sanzione rappresenta una perdita significativa per l’Atletico Madrid, poiché Correa salterà partite cruciali sia in campionato che nella semifinale di ritorno di Copa del Rey contro il Barcellona. Nonostante le scuse pubbliche del giocatore, la gravità delle sue azioni ha portato all’applicazione della sanzione minima prevista per tali infrazioni.