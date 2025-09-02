Le dichiarazioni del presidente del Pisa Giuseppe Corrado ai microfoni di Sky Sport al termine dell’assemblea di Lega.

Il calciomercato estivo ha chiuso le porte ed è tempo di giudizi. A fare il punto di tante tematiche è Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’assemblea di Lega.

Sul colpo finale Albiol, su Cuadrado e Stengs il presidente ha aperto dicendo: “Queste le notizie dell’ultima ora, il Pisa già nelle prime due settimane aveva fatto cose importanti, fatta una campagna al di sopra delle nostre ipotesi di partenza, poi queste cose le fai perché capitano condizioni particolari. Una di queste Lorran, non avevamo neanche il coraggio di menzionarlo perché pensavamo fosse un giocatore che potesse essere scelto anche da altre squadre, abbiamo avuto la fortuna e l’abilità che mio figlio Giovanni ha avviato l’ipotesi di lavoro con l’agente, è riuscito a portarsi avanti e quando si è sbloccata la situazione l’abbiamo chiusa”

Sul progetto convincente che sta proponendo il Pisa: “A parte i due tutor Cuadrado e Albiol abbiamo preso giocatori molto giovani, dal 2004 in su come dalla policy data, non credo sia la Torre di Pisa o il mare della Versilia, credo sia il progetto che gli abbiamo presentato e che loro in parte già conoscevano. Costruito una squadra che possa fare il campionato che sappiamo di dover fare, con le ultime 7 cercando di arrivare nelle prime 3”.

Sulle prime due uscite della squadra contro Atalanta e Roma ha proseguito: “Noi la squadra l’abbiamo vista bene, mi hanno fatto i complimenti colleghi e Gasperini domenica, però non dobbiamo prendere complimenti ma punti”

Su Gilardino Corrado ha detto: “Ottima pressione, molto bravo in campo, ha credibilità è molto serio, bellissimo staff, si è integrato bene. Credo che il mix sia quello giusto: allenatore giovane, qualche anno in più di Albiol, speriamo di mettere a capitale tutto quello che lui ha imparato al Genoa dove ha fatto molto bene, il mix è quello giusto poi ci vuole un po’ di fortuna”

Sulla Serie A ritrovata ha continuato: “La Serie A è fortissima, credo sarà un campionato ancora più bello di quelli passati. Le difficoltà del Napoli, della Juventus a sbloccare e vincere le partite verso la fine anche contro squadre di un livello inferiore la dice lunga su quanto le squadre si siano rinforzate. Poi le sei sette grandi sono sempre più grandi, perché hanno una rosa allargata. La favorita per lo scudetto? Secondo me il Napoli”.

Se dovesse stabilire un obiettivo a lungo termine, per Corrado sarebbe questo: “Ora rimanere in Serie A, dobbiamo pensare a consolidare quello che non conosciamo, quindi questa nuova categoria. Poi venisse consolidato, avendo programmato con giocatori giovani, stessa cosa fatta in B. Sapevamo che la B poteva essere vinta più velocemente, ma abbiamo voluto un’ossatura che poi ci avrebbe portato in A e la dimostrazione dei fatti è che 9/11 dei ragazzi che ci hanno portato a vincere la B oggi stanno giocando in A e anche bene”