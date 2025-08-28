Pisa, Corrado: “Albiol? Farebbe da tutor a una difesa molto giovane”

Le parole del presidente del Pisa Giuseppe Corrado a Sky Sport sulla trattativa per il difensore spagnolo.

Archiviato il pareggio contro l’Atalanta nella prima giornata di Serie A, il Pisa sposta la propria attenzione sulla seconda. I nerazzurri giocheranno contro la Roma all’Arena Garibaldi e il presidente Giuseppe Corrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche di questo.

Sul match di esordio contro l’Atalanta il presidente ha raccontato le emozioni provate: “Per la verità il presidente di una squadra si aspetta un esordio così, dovevamo liberare l’agonismo e la qualità. Nel primo tempo potevamo essere in un vantaggio più rotondo. Il fatto di essere riusciti a difendere il vantaggio in uno stadio così mi ha impressionato”

Sul ritorno all’Arena Garibaldi contro la Roma ha continuato: “Hanno un allenatore che ha dato tantissimo all’Atalanta, esordire a Bergamo era importante. Ora dobbiamo fare lo stesso in casa”

Sul mercato Corrado ha aggiunto: “La prima o l’ultima settimana di mercato non sono diverse, abbiamo inserito l’ossatura nelle scorse settimane. Avevamo detto dall’inizio che puntando su una squadra giovane l’obiettivo era creare valore per il futuro. Albiol è un giocatore che potrebbe fare da tutor a una difesa fatta da giocatori molto giovani. Può essere che riusciamo a convincerlo”.