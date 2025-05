Pisa, Corrado: “Abbiamo restituito la dignità alla piazza”

Giuseppe Corrado, presidente Pisa (Imago)

Le dichiarazioni del presidente nerazzurro nel giorno della premiazione

La grande festa del Pisa. Davanti a un’Arena Garibaldi colma, la squadra nerazzurra, guidata da capitan Antonio Caracciolo, ha alzato al cielo la Coppa Nexus, consegnata dalle mani del presidente della Lega B Paolo Bedin.

Dal palco, poco prima della cerimonia di premiazione, ha preso parola il presidente Giuseppe Corrado. Il numero uno nerazzurro ha esordito: “Abbiamo realizzato il sogno dei nostri tifosi, delle persone che hanno giocato e lavorato in questa stagione”.

In seguito, il presidente del Pisa ha parlato rivolgendosi alla Curva: “Per i nostri avversari, per chi non ha giudicato la squadra da battere, siamo stati la sorpresa. Per noi è la conseguenza normale di otto anni di lavoro fatta per ridare una dignità sportiva a questi tifosi”.

Pisa, le parole del presidente Corrado

Filippo Inzaghi, allenatore Pisa (Imago)

Con l’arrivo della famiglia dei Corrado, seguita quindi dall’ingresso dell’azionista di maggioranza Knaster, il Pisa sta vivendo una solidità che mancava dall’era Anconetani.

“Un risultato che abbiamo preparato lavorando: nel momento in cui abbiamo preparato la B abbiamo detto che non saremmo più voluti scendere. Abbiamo fatto sei volte questo campionato: risultato raggiunto solo poche volte negli anni”.

Infine, ha voluto esprimere la gioia di lavorare e guidare il Pisa: “Io sono nato in campagna, mio nonno era contadino e mi insegnava come prendere i frutti buoni. Serve amore, dedizione. Quando fai queste cose raccogli un frutto importante. Noi avevamo il terreno più fertile d’Italia: Pisa e i suoi tifosi! Abbiamo dovuto fare sacrifici e tagli, ma abbiamo dedicato tanto amore, e il frutto è la Serie A”.