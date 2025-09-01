Genoa, sempre più vicino il ritorno di Cornet

Sempre più vicino il ritorno di Maxwel Cornet al Genoa.

Il Genoa è sempre più vicino al ritorno di Maxwel Cornet.

Il giocatore, di proprietà del West Ham, ha già vestito la maglia rossoblù nella scorsa stagione e ora potrebbe tornare a disposizione di Patrick Vieira.

Nella stagione 2024-25, Cornet ha disputato 7 partite in Serie A con il Genoa, accumulando 242 minuti di gioco. Ha segnato 2 gol e fornito 1 assist, contribuendo attivamente alla fase offensiva della squadra.

Il ritorno di Cornet al Genoa rappresenterebbe un rinforzo importante per la squadra, vista la sua esperienza e il contributo fornito nella passata stagione.