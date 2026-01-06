Chi è Francesco Coppola, il debuttante del Pisa classe 2005

Chi è il classe 2005 titolare nella sfida contro il Como

Una grande novità nella formazione iniziale del Pisa: Francesco Coppola. Dopo Denoon, Lusuardi, Albiol e Bonfanti, si tratta dell’ennesimo difensore schierato da Gilardino a completare il terzetto con Caracciolo e Canestrelli.

Classe 2005, per Coppola si tratta dell’esordio assoluto in Serie A. Un prospetto sul quale il Pisa punta ciecamente. Nella scorsa stagione, passata in prestito alla Vis Pesaro in Serie C, il Lens (oggi sorpresa in Francia) inviò un’offerta da 4 milioni di euro, respinta. In estate anche il Tottenham mostrò interesse, ma anche in questo caso il club fece muro.

Nei piani del club avrebbe avuto più spazio da prima, ma la frattura del perone subita a giugno lo ha costretto a uno stop importante, che lo ha portato a saltare anche la preparazione estiva. Adesso, però, Coppola è pronto, e Gilardino lo mostra alla Serie A.