Al via le Coppe Europee, oltre 500 partite live su Sky Sport

Ricominciano le Coppe europee: 527 partite di Champions, Europa e Conference League distribuite in 53 notti saranno disponibili live su Sky Sport.

Tornano le Coppe Europee nella Casa dello Sport di Sky. Da martedì 16 settembre su Sky e in streaming su NOW ricominciano le notti dedicate alle tre competizioni UEFA – Champions, Europa e Conference League – distribuite su 53 grandi serate, per un’avventura unica con un totale di ben 527 partite live.

Si inizia con la Champions League, con il nuovo format introdotto un anno fa che prevede più partite e più scontri tra le big già dalla prima giornata. Su Sky è possibile vivere in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Stesso format di successo per Europa League e Conference League, le due competizioni del giovedì saranno in esclusiva su Sky con tutte le 342 gare, disponibili anche grazie a Diretta Gol. Questo accordo tra Sky e le Coppe UEFA durerà fino al 2027, con una copertura totale: dagli allenamenti, passando per la partita e tutte le interviste pre e post match.

Sale quindi la grande attesa per le 7 squadre italiane protagoniste dell’avventura europea: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions League, Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference League.

Gli appuntamenti europei su Sky Sport

Martedì 16 settembre al via la prima giornata della “League Phase” della Champions League. Anche quest’anno ci sarà un girone unico da 36 squadre con grandi sfide e verdetti incerti fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, come ha dimostrato la scorsa stagione. Nelle due serate a settimana dedicate alla più prestigiosa delle Coppe Europee, il martedì e il mercoledì – anche giovedì 18 settembre nella settimana inaugurale – Champions League Show sarà lo studio che accompagnerà e commenterà le partite.

Il giovedì invece sarà il giorno dell’Europa League, che ricomincerà mercoledì 24 settembre, e della Conference League, che scatterà il 2 ottobre. Le lunghe serate europee di Sky Sport continuano al termine degli studi con Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali. Giovedì, invece, a chiudere la tre giorni continentale, torna After Party–Best of Europe, il programma che dalle 23.30 ripercorre in un’ora quanto avvenuto in campo, con i commenti e gli highlights delle migliori giocate, i primi bilanci e i retroscena.