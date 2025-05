Coppa Italia 2025-26, il tabellone dei 32esimi di finale

Il tabellone completo per la Coppa Italia 2025-2026: ecco gli accoppiamenti ai 32esimi di finale.

Terminata la stagione 2024-25 è già tempo di pensare a quella successiva, soprattutto se si parla di Coppa Italia. La competizione inizierà infatti il prossimo agosto per le squadre qualificate ai 32esimi di finale.

In particolare partecipano a questa fase tutte le squadre della Serie B 2025/2026 a eccezione delle neopromosse oltre alle squadre di Serie A che hanno chiuso l’annata precedente tra il nono e il 17esimo posto.

Ai 32esimi ci saranno quindi Milan, Como, Torino, Udinese alle quali si aggiungono anche Genoa, Verona, Cagliari, Parma e Lecce. In più le retrocesse dalla Serie A, ovvero Empoli, Venezia e Monza.

Il tabellone però non è ancora completo. Bisognerà aspettare la finale dei playoff di Serie B, la final four di quelli di Serie C e la questione Brescia in B.

Coppa Italia 2025-26, i 32esimi di finale

Milan-Bari

Como-Sudtirol

Torino-Modena

Udinese-Carrarese

Genoa-Entella/da determinare

Verona-Padova/da determinare

Cagliari-Avellino/da determinare

Parma-da determinare/Rimini

Lecce-Juve Stabia

Sassuolo-Catanzaro

Pisa-Cesena

Spezia/Cremonese-Palermo

Empoli-Reggiana

Venezia-Mantova

Monza-Brescia/Frosinone

Spezia/Cremonese-Frosinone/Salernitana/Sampdoria

Coppa Italia, 16esimi e gli ottavi di finale

Le sedici squadre classificate dai 32esimi di finale si sfideranno poi tra di loro per determinare le otto qualificate al turno successivo. Agli ottavi poi queste squadre affronteranno i club già direttamente qualificati dalla Scorsa Serie A.

Tra queste ci saranno quindi Napoli, Inter, Atalanta, Roma, Juventus, Bologna, Lazio e Fiorentina che giocheranno in casa la loro prima partita nella competizione.