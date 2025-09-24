La gara tra Verona e Venezia, valida per i sedicesimi di Coppa Italia, è stata sospesa momentaneamente per maltempo

Si ferma per maltempo la gara di Coppa Italia tra Hellas Verona e Venezia.

Le due squadre erano in campo sul risultato di 0-0 e avevano cominciato da poco il secondo tempo. Già nella prima metà di gara stava piovendo, ma nella ripresa le condizioni meteo sono peggiorate.

Al 47′ l’arbitro Calzavara ha deciso di sospendere momentaneamente il match.

Verona e Venezia sono rientrate in campo dopo una sospensione di circa 20 minuti, e ora hanno ripreso la patita dal secondo minuto del secondo tempo.